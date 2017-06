Le notizie di scienza della settimana

Al secondo trimestre di gravidanza il feto ha un sistema immunitario già funzionante, la cui risposta è però diversa da quella che si verifica negli adulti.

Un innovativo satellite di tipo quantistico, sviluppato da ricercatori cinesi, potrebbe rendere più sicure le comunicazioni.

Ricercatori hanno sperimentato in laboratorio un farmaco per far abbronzare la pelle, senza bisogno di esposizione ai raggi ultravioletti.

Giove avrebbe cominciato a formarsi pochi milioni di anni dopo l’inizio della storia del sistema solare.

Secondo recenti stime, a livello globale il 5 per cento dei bambini e il 12 per cento degli adulti sono obesi. Oltre il 30 per cento della popolazione ha un problema con il peso eccessivo.

L’innalzamento delle temperature, dovuto ai cambiamenti climatici, potrebbe aumentare il rischio di malaria in Etiopia.

Uno studio in Asia, Africa e nelle Americhe ha scoperto che i pipistrelli ospitano molti virus del gruppo coronavirus, tra cui quelli che hanno provocato le epidemie di sars e mers.

Secondo un tribunale di New York, gli scimpanzé non sono persone e non hanno gli stessi diritti.

La costruzione di dighe può aggravare i problemi di mancanza d’acqua delle popolazioni che vivono a valle delle strutture.

Uno studio sulle adozioni dei gatti ha mostrato che le persone sono poco sensibili alle espressioni dei felini, ma scelgono quelli che si sfregano di più.