Le notizie di scienza della settimana

Il cambiamento climatico potrebbe aver fatto crescere più velocemente gli alberi in ambiente urbano, rispetto a quelli in ambiente rurale.

Il cambiamento climatico potrebbe portare, a causa dell’aumento delle temperature, a un maggior numero di decessi nel mondo, soprattutto in Asia sudorientale.

La malnutrizione infantile è in aumento in Africa, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. I tassi maggiori si registrano in Eritrea, Niger e Sud Sudan.