Le notizie di scienza del 2019

La prima immagine mai realizzata di un buco nero è per la rivista statunitense Science la più importante notizia scientifica del 2019. L’immagine conferma alcune previsioni teoriche rispetto alla gravità e alla relatività generale, ma suscita anche nuove domande sul funzionamento dei buchi neri. Gli astronomi in realtà non hanno fotografato un buco nero, che per definizione non emette luce. Ma hanno catturato i fotoni che ruotano nelle vicinanze del buco nero. Per le osservazioni hanno usato una rete di telescopi terrestri, che sono stati puntati sul buco nero della galassia Messier 87, ancora più grande di quello della Via Lattea. Sono così riusciti a ricostruire la prima immagine di un buco nero.

