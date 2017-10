Il fascino ostico di Fever Ray

Stando ai primi ascolti, Plunge sembra inferiore al disco del 2009, ma anche qui ci sono alcuni brani interessanti. Tra i pezzi migliori va citato Red trails, che ha una melodia esotica, a metà strada tra Medio Oriente e Irlanda, con un violino in primo piano. Come altre canzoni del disco, Red trails affronta la sessualità e le questioni di genere in modo non banale. Come sempre, non manca qualche tocco di horror (”Il sangue era la nostra vernice preferita”, canta Fever Ray). Lo stile della cantante svedese è spesso ostico e la sua voce non è proprio aderente ai canoni del bel canto, ma la sua musica ha sempre un certo fascino.

Brian Eno e Kevin Shields, Only once away my son Mica male questa coppia. Brian Eno non ha bisogno di troppe presentazioni (è quello dei Roxy Music, ma ha fatto un altro paio di cosette, dopo tipo essere uno dei pionieri della musica ambient , produrre dischi meravigliosi dei Talking Heads, collaborare con David Bowie, scoprire gli U2 e mi fermo qui perché l’elenco diventerebbe sterminato). Ma anche Kevin Shields non è proprio l’ultimo arrivato (My Bloody Valentine, tipo).

Arnold Blair, Trying to get next to you

La casa discografica britannica Soul Jazz Records va sempre tenuta d’occhio, perché pubblica ristampe e compilation molto interessanti. Un po’ di tempo fa, per esempio, è uscita una raccolta intitolata Soul 70, che mette insieme cinque storici 45 giri di musica soul rimasterizzati in digitale.

Ci sono pezzi emozionanti come questo di Arnold Blair, che negli anni settanta era sotto contratto con la Curtom Records, la casa discografica di Eddie Thomas e Curtis Mayfield. Per la cronaca, questa versione è quella non rimasterizzata che si trova su YouTube, quella della Soul Jazz suona ovviamente meglio.