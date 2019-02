Le donne nere si riprendono il folk

Our Native Daughters, Black myself

Quello delle Our Native Daughters è un progetto affascinante: un supergruppo folk formato da quattro donne nere (Rhiannon Giddens, Leyla McCalla, Allison Russell e Amythyst Kiah) che si sono radunate per registrare l’album Songs of our native daughters a Breaux Bridge, in Louisiana. Una raccolta di canzoni politiche, che parlano di diritti delle donne e razzismo con uno spirito militante e nostalgico, partendo da antiche storie di schiavitù per arrivare all’attualità.

Se ascoltassimo Songs of our native daughters pensando solo alla politica però sbaglieremmo. Il quartetto infatti ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista musicale, con un piglio quasi accademico, attingendo con intelligenza al repertorio folk americano. L’obiettivo è quello di esaltare le radici nere della musica folk, oggi considerata a torto un genere esclusivamente bianco. Il disco inoltre è stato pubblicato dalla Smithsonian Folkways, casa discografica non profit legata al museo nazionale degli Stati Uniti.

Per esempio le Our Native Daughters prendono John Henry, tradizionale canzone di protesta sul tema dello sfruttamento dei lavoratori, e lo ribaltano con una prospettiva femminile: in Polly Ann’s hammer mettono al centro della storia la vedova di John, che nell’originale era un figura marginale, una donna che maneggia il martello meglio di qualsiasi uomo e nel frattempo si prende cura del figlio. E che soprattutto nel finale del brano sceglie di affrancarsi dallo sfruttamento, a differenza del marito.

Le Our Native Daughters cantano delle loro ave vittime della schiavitù in Ghana nella ballata Quasheba, Quasheba. E poi si dedicano al folk rock con Black myself, che apre il disco ed è una piccola chiamata alle armi. Questa è musica vitale, ben documentata, che unisce la sinistra vecchia e contemporanea e piacerebbe al neo candidato alle presidenziali Bernie Sanders.