Il canto ancestrale di Tanya Tagaq per la prima volta in Italia

Non si può capire la musica di Tanya Tagaq se non si tiene conto del luogo da cui proviene. Tagaq è cresciuta nel Nunavut, il territorio più a nord e più vasto del Canada, ed è considerata la principale esponente contemporanea del katajjaq, il tradizionale canto di gola inuit. È praticato di solito da due donne che si esibiscono faccia a faccia, senza accompagnamento.

Tanya Tagaq invece parte da questa tradizione, ma inserisce elementi presi da altri generi musicali. Canta da sola, anzitutto, e mescola la musica inuit con il folk e l’elettronica moderna. In questi anni si è costruita una solida carriera nel suo paese e non solo. Si è esibita in tutto il Nordamerica e nel resto del mondo. Nel 2004 ha collaborato con Björk all’album Medúlla e si è esibita con il Kronos Quartet. Nel 2014 ha vinto il prestigioso premio canadese Polaris Music Prize per l’album Animism. E ha sfruttato tutti i riconoscimenti e la fama ottenuta per attirare l’attenzione sulle cause che le stanno più a cuore: i diritti dei popoli indigeni e la crisi climatica. Del resto, come ha ricordato lei stessa in varie occasioni, il canto inuit fu vietato dai colonizzatori, e rievocarlo oggi è un atto di ribellione.

Tanya Tagaq non si è mai esibita in Italia: lo farà per la prima volta il 23 novembre a Milano, al festival Linecheck, arrivato quest’anno alla quinta edizione. La manifestazione, in programma dal 19 al 24 novembre nell’ambito della Milano Music Week, ospiterà altri artisti come Godspeed You! Black Emperor, Seun Kuti e Giorgio Poi, e darà spazio anche a incontri e conferenze. Quest’anno il Linecheck darà particolare risalto al Canada, il paese ospite, considerato un esempio di multiculturalismo con il 22 per cento dei cittadini nati fuori dai suoi confini, un record per i paesi del G7.