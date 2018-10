La sindrome del libro fantasma

Gentile bibliopatologo, nel 2016 acquistai un libro sul referendum costituzionale che si sarebbe svolto nel dicembre dello stesso anno. Alla fine di un dibattito con alcuni amici, uno di questi mi domandò il libro in prestito e io, preso dall’entusiasmo di quella serata così ben riuscita, glielo cedetti. Da quel momento non è passato mese che non mi sia amaramente pentito della scelta fatta, nonostante il libro sia ormai obsoleto dal punto di vista delle informazioni, e con quell’amico non abbia più grandi contatti. Come posso richiedere il libro indietro a questa persona senza sembrare completamente pazzo?

Caro Matteo,

quando ero bambino mi hanno rubato mille volte il naso. All’epoca i furti di nasi erano all’ordine del giorno, una vera emergenza per la sicurezza; ma le forze dell’ordine non vigilavano, e dirò di più, una buona parte di questi atti criminosi si consumava in famiglia, al riparo delle mura domestiche. Non c’è genitore, nonno o zio che non mi abbia rubato almeno una volta il naso, che misteriosamente ricompariva in forma di pollice, una falange sporgente tra l’indice e il medio dello scippatore. Caspita che brutto naso dovevo avere, era il mio primo pensiero. Ma grazie al cielo continuavo a respirare, e quando mi cercavo il naso nel solito posto, al centro della faccia, lo trovavo lì, magicamente riformato.

Se lo avessi visto girare in carrozza per la città, come il naso del racconto di Gogol, le cose sarebbero state più complesse, e probabilmente avrei sviluppato qualcosa di simile alla sindrome dell’arto fantasma. Senti per esempio come Oliver Sacks, in L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, descrive la vita da incubo di un amputato: