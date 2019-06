Un classico è una piazza

Gentile bibliopatologo, ho una scarsa considerazione per i classici. Posso leggere qualsiasi cosa, purché non si usi lo status di “classico” per aumentarne il valore. Il semplice nominare la parola (“Te lo consiglio, è un classico!”) mi mette in allarme. Vedo uno scalpello che si alza e, con colpi inesorabili, incide in lapidario romano CLASSICO su una pesante lastra di marmo, che oscilla verso di me. Devo quindi essere rapida nello scansare il classico, per non rimanerci sotto. Nel mio lavoro è una difficoltà, visto che sono bibliotecaria. Mi si stringe il cuore però quando devo somministrare il CLASSICO a bambini e ragazzi non ancora convinti che leggere sia bello, su richiesta di insegnanti, genitori, nonni, zie. Loro probabilmente, con ipocrisia tutta adulta, per quello che li riguarda non lo frequentano affatto.

Cara bibliotecaria,

cos’è un classico? Per scoprirlo dovremmo leggere i classici sul classico che portano quello stesso nome, Qu’est-ce qu’un classique? di Sainte-Beuve e What is a classic? di T.S. Eliot. Ma per capire a sua volta cosa rende classici questi due testi sul classico rischieremmo di imboccare la pericolante scala a chiocciola del regressus in infinitum, senza mai toccare il pavimento: risparmiamoci, ti prego, questo supplizio mitologico. I saggi di Italo Calvino o di Giuseppe Pontiggia sui classici sono anch’essi classici, o dobbiamo aspettare qualche decennio per compiere fino in fondo il processo di beatificazione letteraria? E i Grandi Classici Disney, vogliamo considerarli? E quando diciamo di qualcuno che è il classico imbecille, che cosa abbiamo in mente, di preciso? La nozione di classico è non meno esasperante di quella di mito, o di altre parole dai vaghi contorni che si gonfiano come vele panciute e fremono sotto tutti i venti della retorica.

Non per caso la tua immagine del classico – lo scalpello che incide maiuscole intimidatorie su una lastra potenzialmente letale – è della stessa materia estetica di cui sono fatti i peplum, quei film pacchianissimi tutti in marmo e oro ambientati nell’antica Roma. Comprensibilmente, vuoi fare in modo che i giovanissimi lettori non siano costretti a trasportare sulle spalle quei pesi, come antichi schiavi, con il rischio di finire schiacciati. Così però, senza avvedertene, la dai vinta ai loro insegnanti, genitori, nonni, zie, e sottostai anche tu, sia pure per respingerla, a quell’idea monumentale e antiquaria dei classici, diciamo pure a quella fantasia punitiva di un Super-io letterario che ci fa sentire inadeguati.