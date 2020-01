La notte oscura di una lettrice

Gentile bibliopatologo,

ho ventisette anni e sono sempre stata la bambina ossessionata dai libri. Oso scriverle perché da anni sono ossessionata dalla mia lentezza. Alle medie passavo notti insonni a leggere sotto le coperte, torcia in mano. La lettura era una via di fuga da un padre emotivamente abusivo, dalla mia vita in gabbia, mi dava speranza. Al liceo, però, qualcosa è cambiato: una situazione sempre più difficile a casa, la mia depressione, l’abbandono dei libri perché non avevo abbastanza energie per concentrarmi su nulla. Quel periodo è ormai finito, ma ha lasciato degli strascichi pesanti: tuttora trovo difficilissimo concentrarmi per leggere in modo non superficiale. Continuo a comprare libri su libri, adoro entrare in libreria o in biblioteca, voglio sempre vedere dei volumi sul mio comodino. Finire un libro mi fa sentire bene, ma anche in colpa per il tempo impiegato per leggerlo. Ho perso il piacere della lettura, e vorrei ritrovarlo. Esiste un modo per tornare a essere quella bambina che faceva l’alba a furia di leggere?

-Elisa

Cara Elisa,

il regista Paolo Sorrentino racconta che Fellini, in un momento di grande difficoltà, si era messo a incontrare freneticamente psicoanalisti: “A ciascuno si presentava cortese, si sedeva di fronte, estraeva una foto di se stesso a tredici anni e, con la voce candida che ce lo ha fatto amare, diceva pacato mostrando la foto: ‘Dottore, io voglio tornare a questa foto. Lei mi può aiutare?’”.

La tua lettera, che ho dovuto accorciare senza pietà, domanda qualcosa di molto simile, con la differenza che gli psicoanalisti sono tanti, il bibliopatologo uno solo – e neppure dei migliori. La mia risposta suonerà forse banale, ma temo di non averne altre: no, non sarai mai più quella bambina che faceva l’alba a furia di leggere. Forse tornerai a far l’alba con i libri, ma l’unica via per arrivare fin lì è attraversare la nottata senza voltarti indietro, altrimenti come la moglie di Lot ti troverai trasformata in una statua di sale. Il rimpianto per quella foto che cerchi disperatamente di riportare in vita è il più grande ostacolo sul tuo cammino: devi imparare a congedartene.