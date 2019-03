La casa di Jack e gli altri film del weekend

Mai prendere Lars von Trier troppo alla leggera. Innegabile che il suo film, La casa di Jack sia molto, molto interessante. Ma come al solito bisogna superare prove ardue per arrivare in fondo e abbracciare quindi la visione di Jack, un serial killer che può finalmente parlare con qualcuno delle sue imprese, divise in capitoli, almeno uno dei quali è prossimo all’intollerabile. Il confessore è Verge, Bruno Ganz al suo ultimo film, una specie di Virgilio che deve scortare Jack negli inferi.

Per farsi un’idea più completa della complessità e dell’ampiezza a cui aspira l’opera di Lars von Trier, vi invito senz’altro a leggere la lunga recensione della Casa di Jack scritta da Francesco Boille. Quello che posso aggiungere io è ben poco, tranne mettere in guardia: non pensate neanche per un attimo di dare per scontate le provocazioni di Lars e tra l’altro non è detto che chi decide di non cedere sia ripagato, perché bisogna comunque mantenere alta la concentrazione. Insomma bisogna essere molto motivati. Alla fine non posso dire che il film non mi sia piaciuto, anzi. Ma è stata dura.