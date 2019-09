Yesterday e gli altri film del weekend

Un blackout mondiale di dodici secondi ha degli effetti impensabili sull’umanità. Neanche il tempo di trovare le candele in qualche cassetto che i Beatles sono stati cancellati dalla memoria collettiva. Con pochissime eccezioni. Uno dei pochi che ancora si ricorda dei Fab Four è un cantautore sull’orlo del fallimento. Un musicista insomma e ha anche una bella voce. Una fortuna perché se fosse stato uno che non sapeva suonare il leggendario catalogo dei Beatles sarebbe andato perduto per sempre.

Invece Jack Malik (Himesh Patel) in pochissimo tempo diventa una star mondiale, un fenomeno che in pochi giorni sforna Yesterday, Let it be, Hey Jude, Eleonor Rigby, Here comes the sun e altre pietre miliari (una ventina in tutto). Il regista del film è Danny Boyle, e anche questa è una fortuna, perché mantiene un ritmo serrato ed è capace di girare scene di ampio respiro: ha sicuramente un feeling con Wembley, ma la scena più spettacolare è quella girata a Gorleston-on-Sea in cui Jack chiede disperatamente aiuto (Help!) a tutto il mondo dal tetto di un hotel.

La sceneggiatura è di Richard Curtis che, tra gli altri, ha scritto Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, I love Radio Rock e un paio di Bridget Jones. Questo per chiarire che non abbiamo a che fare con un film sul multiverso e la fisica quantistica, ma con una commedia romantica. Ed ecco quindi Lily James, in versione insegnante di provincia, a ricordarci che nella vita… All you need is love. Nel cast anche Ed Sheeran nei panni di se stesso e, da qualche parte, Robert Carlyle. In attesa di uno spinoff sugli Oasis, ci si può divertire a immaginare una versione italiana. Chi potrebbe cancellare il blackout? Gianni Morandi o Adriano Celentano? Modugno o Battisti? O tutti e quattro?