Africa, nostalgia e Porto Marghera. I film visti nel 2019

La favorita . Per tanti motivi, ma soprattutto perché c’è una delle mie attrici preferite – Rachel Weisz – in un ruolo magnifico di fiera e vittoriosa perdente.

Ci risiamo. Che film ho visto nel 2019 che mi voglio portare dietro? Quest’anno mi sembra di averne visti più del solito e sarà complicato sceglierne dieci. Mi aiuterà la memoria, nel senso che me ne dimenticherò più di uno. Quasi dimenticavo: rigorosamente personale e in ordine sparso.

C’era una volta a… Hollywood. Era parecchio che non mi divertivo così tanto con un film di Tarantino. The hateful eight? No, preferisco questo, grazie.

Us. Noi. Il film di Jordan Peele, come Watchmen di Damon Lindelof, fa pensare che la storia degli Stati Uniti è diversa da quella “ufficiale”, raccontata dallo strapotere economico e militare. E fa venire voglia di conoscere quella vissuta da chi è stato emarginato, schiacciato, massacrato, seppellito. Us, proprio come Watchmen, lo fa nuotando nel mare della cultura pop, uno degli strumenti più efficaci di quello strapotere.

Joker. Moriremo tutti in un cinecomic. Già ci viviamo, se ancora non era chiaro… That’s life.

Atlantique. Si dice che il futuro dell’umanità dipende dall’Africa. Il film di Mati Diop, per quanto devastante e cupamente luminoso, riesce a dare comunque qualche speranza. Lunga vita a Mati Diop e al suo cinema. Uno dei film più originali degli ultimi anni.