Nelle raccomandazioni all’Italia, pubblicate il 23 maggio, la Commissione europea ha ribadito che l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziato con oltre 190 miliardi di euro di risorse europee, è “essenziale” per rilanciare l’economia del paese. “Sono molto tranquillo”, ha dichiarato in conferenza stampa il 26 maggio il presidente del consiglio Mario Draghi, aggiungendo che gli obiettivi del piano previsti per giugno “saranno tutti raggiunti”.

Secondo il governo, 18 impegni sono già stati centrati, entro fine maggio il numero salirà a 30 ed entro il prossimo mese a 45, per garantirsi l’erogazione dei circa 24 miliardi di euro della terza rata dei fondi comunitari. Ma il quadro sembra essere meno incoraggiante di quello dipinto dall’esecutivo, come dimostrano, tra le altre cose, le divisioni dei partiti sulle riforme e la scarsa trasparenza sull’andamento del piano.

Nelle ultime settimane, in vista anche della campagna elettorale per le elezioni comunali del 12 giugno, gli scontri tra i partiti hanno fatto rallentare in parlamento la tabella di marcia su quattro riforme fondamentali del Pnrr. Dalla giustizia alla concorrenza, se l’Italia non approva in tempo le riforme collegate al piano, rischia di vedersi bloccare l’erogazione dei fondi.

Salvo sorprese, lunedì 30 maggio è atteso nell’aula del senato il disegno di legge annuale sulla concorrenza, un testo con misure per rendere più efficienti e competitivi settori come l’energia, i trasporti e la salute. Per evitare il ricorso al voto di fiducia, i partiti hanno raggiunto un compromesso per mettere a gara le concessioni balneari a partire dal 2024, l’anno indicato a novembre scorso da una sentenza del Consiglio di stato. È stato però rimandato a nuovi provvedimenti del governo il modo in cui saranno indennizzati i gestori che perderanno le concessioni dei propri stabilimenti.

Dopo l’approvazione della camera, la riforma del consiglio superiore della magistratura è ora al senato, dove i partiti hanno presentato circa 260 emendamenti. Il testo sarà esaminato solo dopo i referendum sulla giustizia del 12 giugno. Al senato è atteso anche il ritorno della riforma del codice degli appalti, approvato il 25 maggio dalla camera con alcune modifiche.

Infine, è stato sbloccato l’esame della riforma del fisco, che è contenuta nel Pnrr, anche se l’erogazione dei fondi non è vincolata alla sua approvazione. Il disegno di legge delega, con cui il governo ha chiesto al parlamento il potere di riformare il sistema fiscale, dovrebbe arrivare in aula alla camera il 20 giugno, dopo l’accordo sulla revisione del catasto raggiunto a inizio maggio tra Draghi e il centrodestra.

In generale, resta complicato valutare in maniera indipendente, rispetto agli annunci fatti dal governo, come sta procedendo l’attuazione del piano. Sul sito di Italia Domani, il portale ufficiale del Pnrr, sono stati pubblicati i primi dati in formato aperto sul piano, che però hanno diversi limiti. “Sono stati fatti passi in avanti, ma siamo ancora lontani dalla piena trasparenza nell’attuazione del piano e dalle condizioni minime per permettere un reale monitoraggio da parte dei cittadini”, ha spiegato all’Essenziale Andrea Borruso, presidente di onData, associazione che promuove l’apertura dei dati pubblici. “Molte delle richieste fatte da realtà come Dati bene comune e Osservatorio civico Pnrr rimangono tuttora inascoltate”.

Difficoltà simili sono state riscontrate anche dall’Osservatorio recovery plan (Orep), curato dal dipartimento di economia e finanza dell’università di Roma Tor Vergata e da Promo Pa, fondazione che promuove l’innovazione nella pubblica amministrazione. “L’implementazione del sistema informativo ReGiS, che consentirà di monitorare il cronoprogramma del piano e di rendicontare l’utilizzo delle risorse alle istituzioni europee, è in ritardo”, ha sottolineato all’Essenziale Francesco Bono, referente di Orep. “Ora le maggiori criticità sull’attuazione riguardano il capitolo dell’energia, diventato il più controverso a causa della guerra in Ucraina. Alcuni provvedimenti della transizione ecologica attesi per giugno saranno probabilmente posticipati a dopo l’estate”.