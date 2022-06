Il referendum è uno strumento importante nelle mani di cittadine e cittadini. È anche grazie a questo istituto giuridico che in Italia è possibile divorziare e interrompere una gravidanza, l’acqua è rimasta pubblica e non si possono più costruire centrali nucleari. Come tutti gli strumenti fondamentali per il corretto funzionamento del sistema democratico, il referendum dev’essere usato con attenzione. La Lega, invece, l’ha sfruttato per cercare di uscire dalle sue difficoltà, affidandosi alla propaganda. E poi se ne è disinteressata. Al punto che non ha neanche tentato di convincere le persone a votare. Nei referendum, a differenza delle elezioni, c’è il quorum, che può dare un senso diverso al non voto trasformando l’astensione in un modo per esprimere una scelta precisa, in un gesto politico senza nessuna connotazione qualunquistica. Non votare può servire per dire: così non va, vogliamo che i referendum siano rispettati.