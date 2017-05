I workshop di Internazionale a Ferrara

Dal 29 settembre al 1 ottobre 2017 potrete partecipare a uno dei workshop di Internazionale a Ferrara e lavorare fianco a fianco con giornalisti, fotografi e photo editor, illustratori e vignettisti, traduttori, registi e autori di contenuti digitali e podcast. I programmi e i dettagli per le iscrizioni saranno disponibili da venerdì 9 giugno.

Giornalismo e scrittura David Randall torna a Ferrara con il corso su come scrivere in modo professionale, mentre lo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande analizzerà gli strumenti e i modelli utili per scrivere reportage narrativi. Imparare a occuparsi di violenza e criminalità andando oltre la semplice narrazione dei fatti è invece l’obiettivo del workshop di Óscar Martínez, giornalista salvadoregno. Il workshop di scrittura è a cura di Domenico Starnone.

Fotografia e video Maria Mann, responsabile delle relazioni internazionali per la European pressphoto agency, racconta il lavoro del photo editor, spiegando come valutare in modo obiettivo un progetto fotografico. Il workshop di fotogiornalismo è a cura di Tanya Habjouqa, fotografa giordana e fondatrice di Rawiya, un collettivo di fotografe mediorientali. L’obiettivo del workshop di Francesco Munzi è spiegare quali passi intraprendere per diventare regista o sceneggiatore.

Contenuti digitali Il workshop di Stefano Liberti è sul giornalismo multimediale, per capire come usare mezzi e linguaggi differenti in un’inchiesta giornalistica. Tatiana Schirinzi, consulente di seo (search engine optimization) e promozione online, illustrerà le tecniche basiche della seo, ovvero l’insieme di attività che aiutano gli utenti a trovare quello che cercano online. Andrew Pemberton, direttore dell’agenzia inglese Furthr, terrà un workshop su come rappresentare i dati in modo semplice e persuasivo.

Podcast Tally Abecassis, produttrice della serie di audiocumentari First day back, spiegherà agli studenti come realizzare trasmissioni radiofoniche di successo.

Illustrazione e fumetto Anche quest’anno ci sarà un workshop dedicato all’illustrazione: sarà a cura di Anna Parini, che spiegherà agli studenti come tradurre un testo in un’immagine, trovando in poco tempo la maniera più efficace per esprimere un’idea. Il workshop di fumetto sarà invece affidato allo statunitense Tom Tomorrow che, insieme a Carlo Gubitosa, approfondirà gli aspetti del processo creativo di chi racconta le notizie disegnandole.

Traduzione Bruna Tortorella e Sara Bani affronteranno le sfide della traduzione giornalistica dall’inglese e dallo spagnolo, partendo dalla loro esperienza come traduttrici di Internazionale.

Scienza Il workshop organizzato dal master in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza dell’Università di Ferrara sarà tenuto dal giornalista Pietro Greco.