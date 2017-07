Vota la tua vignetta preferita sull’Europa

Le quarantatré opere finaliste del concorso Una vignetta per l’Europa, che premia la migliore vignetta politica pubblicata sui mezzi di informazione italiani, possono essere votate sulla pagina Facebook di Internazionale fino al 5 settembre.

Per votare è sufficiente mettere “mi piace” sulla vignetta che secondo te racconta in modo più efficace l’Unione Europea. Non c’è un limite al numero di vignette che possono essere votate da una singola persona.

Il voto del pubblico, insieme a quello della giuria composta da giornalisti e vignettisti, decreterà le cinque vignette vincitrici che saranno premiate durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal 29 settembre al 1 ottobre 2017.