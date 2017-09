L’appuntamento con Radio 3 di venerdì è stato un incontro tutto al femminile, e ha visto protagoniste le registe Mona Chalabi e Mae Ryan, la giornalista britannica Shereen El Feki, la bioeticista Chiara Lalli e la scrittrice britannica Tally Abecassis. La conduttrice della puntata registrata in piazza Castello, Anna Maria Giordano, ha intervistato le ospiti ruotando attorno al focus scelto per la diretta, esaminandolo da più punti di vista, il corpo delle donne e il rapporto che esse hanno con questo. “Il nostro obiettivo – hanno raccontato le registe del documentario Lettere dalla vagina, Mona Chalabi e Mae Ryan – era di spostare l’attenzione dalla camera da letto: in genere la vagina è associata al sesso, noi volevamo invece concentrarci su cosa significhi veramente conoscere il proprio corpo. Anche il nostro linguaggio quotidiano è completamente distorto: molti parlano della vagina ma intendono vulva, e viceversa”. Un mondo, quello dell’intimità, affrontato anche dalla scrittrice Shereen El Feki nel suo ultimo Sex and the citadel. Se vuoi capire qualcuno, entra nella sua camera da letto, dice la scrittrice. “Il sesso è un mezzo incredibilmente potente per comprendere qualsiasi società – ha spiegato – quello che succede in casa nostra rispecchia quello che accade in palcosenici molto più ampi, dalla cultura all’economia, dalla politica alla cronaca”. Scienziata, ricercatrice, giornalista e divulgatrice, Shereen El Feki riscopre il mondo della cultura araba nelle sue pagine: “Sarebbe falso pensare che nei paese arabi non si parli di sesso, se ne parla eccome, ma il problema sussiste quando si deve trattare nella sfera pubblica”. Una delle grandi ironie, secondo l’autrice, è che proprio dal mondo arabo derivino invece testi antichi in cui si parla di sesso in maniera del tutto disinibita. E a proposito di inibizione, è intervenuta Lisa Williamson, autrice de L’arte di essere normale. “Il titolo del mio libro è accompagnato dall’hashtag: #cosasignificaesserenormali – ha raccontato – Chi è che decide? Quando ci si sente normali? Il termine sta ormai perdendo significato, c’è una normalità per ciascuno”. Anche la produttrice canadese Tally Abecassis ha potuto esprimere la propria idea rispetto alla questione di genere, in particolare affrontata dal punto di vista lavorativo e sociale nel suo audiodocumentario The first day back: “La prima storia che racconto riguarda il mio ritorno al lavoro dopo una pausa di sei anni, dovuta alla maternità. Quando ho ricominciato, mi sono occupata di broadcasting, e non più di regia, ed è stato quindi un ricominciare, una novità. Il secondo episodio, invece, narra del primo giorno della protagonista dopo essere uscita dal carcere. La donna era stata condannata per l’assassinio del marito, ma lei non ricorda nulla dell’accaduto: dovrà ricominciare da capo, trovare un lavoro, un posto dove vivere e affrontare il fatto che nessuno le creda”.

Irene Lodi, collaboratrice volontaria all’ufficio stampa di Internazionale a Ferrara