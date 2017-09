Amitah Gosh, il cambiamento climatico è una questione legata al potere 

Per Ghosh esiste una diffusa reticenza a parlare di cambiamento climatico, anche tra gli scrittori. “L’aspetto strano”, spiega, “è che questo sta succedendo in un’epoca in cui gli scrittori sono politicamente impegnati su più fronti”. Nelle narrazioni moderne, secondo l’antropologo, si è andata perdendo la dimensione dell’ambiente, invece molto presente nelle epopee antiche e nei racconti biblici.

Il cambiamento climatico, per Amitav Ghosh, sarebbe legato allo sviluppo di un’economia basata sull’uso intensivo di combustibili fossili. La crescita delle nazioni asiatiche avrebbe reso insostenibile il processo, che funziona solo se a usufruirne è una piccola parte del Pianeta. Questo provoca delle disparità accentuate. Non trascurabile il peso degli apparati militari di difesa nell’uso dei combustibili fossili, come nel caso del Pentagono, citato da Ghosh, che poi critica anche le degenerazioni del neoliberismo che hanno indotto a non guardare al cambiamento climatico come a una questione legata al potere. Infatti il controllo dei combustibili fossili è considerato dallo scrittore un modo per esercitare il potere da parte delle élites di governo.

Riguardo al tema dei migranti ambientali, Ghosh spiega che è errato parlarne solo come di vittime: “dal punto di vista di chi compie il viaggio”, infatti, “essi hanno avuto il coraggio di emigrare al di fuori della propria terra di origine”. Cita l’esempio dei contadini del Bangladesh, gruppo etnico con una sostenuta immigrazione in Italia. Strumento fondamentale per i migranti è il cellulare: tramite questo, paragonato alla nave per Ulisse, possono ottenere informazioni e trasferire denaro. La stessa tecnologia, però, rompe il legame storico con il territorio e incrementa il cambiamento climatico, che, a sua volta, rende più necessari questi strumenti. Sarebbe Papa Francesco uno dei pochi ad avere una visione globale di un fenomeno tanto complesso.

Secondo l’antropologo a risentire di più del deterioramento ambientale potrebbe essere il ceto medio. Infatti il borghese moderno da un lato evita il tema dell’apocalisse e, nel tentativo di rimuoverlo, non sviluppa strategie per affrontare un disastro naturale; dall’altro, tende a proteggere i propri possedimenti immobiliari, soggetti a fenomeni come inondazioni e altre catastrofi. Le classi e le aree più povere del Pianeta hanno una resilienza tale da indurle a reagire. Non così in contesti più sviluppati: un esempio è l’alto numero di morti provocati in Europa dall’ondata di calore del 2005.

Per Ghosh, quindi, il cambiamento climatico è figlio anche nell’illusione dell’economia basata sui combustibili fossili e sul capitalismo consumistico. L’uomo moderno percepisce come bisogno ciò che in realtà è superfluo. Questa illusione è per Ghosh “la grande cecità”. Lungi dal comportare un arricchimento reale, questo atteggiamento mina il senso del vivere comune, provocando un isolamento sociale che si traduce nella mancanza di mutuo soccorso in caso di emergenza.

Lorenza D’Isidoro, studentessa del Master di Giornalismo e Comunicazione scientifica dell’Università di Ferrara, volontaria all’ufficio stampa del festival