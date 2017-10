Il doppio peso dei vaccini

La sfida dell’immunizzazione universale. Al centro del confronto tra Rohit Malapiani, di Medici Senza Frontiere, William Lazonick, economista canadese e Luca Arnaudo, dell’Antitrust, le dinamiche economiche legate alla produzione e alla somministrazione dei vaccini. Moderati dalla giornalista Ilaria Sotis, di Rai Radio 1, gli ospiti hanno delineato un quadro di questa realtà contemporanea. “Una delle sfide più importanti per MSF – ha raccontato Rohit Malapiani – è quella di raggiungere l’immunizzazione universale”. Le difficoltà maggiori per raggiungere questo obiettivo, come ha dichiarato, sono legate ai costi dei vaccini, alla mancanza di un piano nazionale a copertura di base, alle condizioni di conservazione in ambienti naturali in cui manca l’elettricità. “Con MSF cerchiamo di superare gli ostacoli strutturali, ma una delle problematiche maggiori è che non esistono vaccini per patologie che affliggono persone povere in paesi poveri, poiché le aziende farmaceutiche non vedono alcun profitto in una produzione del genere”.

E a proposito delle dinamiche delle aziende sanitarie, è intervenuto William Lazonick, che ha spiegato la posizione degli Stati Uniti in questo mercato: “Negli USA, in ogni settore per cui sono necessari investimenti, conoscenza e infrastrutture, arriva prima il governo dell’industria – ha affermato l’economista – il mito dell’America come paradiso della libertà di impresa, rimane un mito, appunto”. Come ha spiegato Lazonick, un principio generale dell’economia è che le aziende, se vogliono avere successo, devono produrre qualcosa che le persone vogliono a un prezzo accessibile; nel caso della sanità, però, la questione si complica: non si tratta di prodotti che le persone vogliono, ma di qualcosa di cui hanno bisogno.

“Le aziende farmaceutiche che svolgono ricerca più ampliano il mercato e più distribuiscono i costi dell’investimento, da cui arrivano i profitti. Questi devono essere reinvestiti in salari, ricerca e sviluppo, per avviare un’altra produzione necessaria a prezzi accessibili, e così si ha un’azienda innovativa”, ha concluso Lazonick. Ma non sempre la questione è così semplice: “Quando si parla di massimizzazione delle azioni entra in gioco il concetto di priorità della proprietà degli azionisti, e succede che i profitti aziendali vengano distribuiti agli azionisti”, e così la suddivisione degli utili cambia. Nella decade tra 2006 e 2016 erano 18 le aziende del settore farmaceutico nella lista delle 500 più importanti società degli USA: “Gli utili – ha spiegato – corrispondono a 525 miliardi di dollari, di cui 516 (circa il 99% del totale) destinati agli azionisti”. Questa problematica, secondo Lazonick, è fortemente connessa all’idea che le cure sanitarie non siano un diritto, ma un prodotto che ci si può o non si può permettere. Ed è un costo, quello della sanità, che non è alla portata di tutta la popolazione, ma che nemmeno può gravare sulle spalle del settore umanitario: “Noi non possiamo farci carico dei costi – ha infatti affermato Rohit Malapiani – le emergenze sanitarie e umanitarie dei giorni nostri non sono solo nei paesi in via di sviluppo”. Con i recenti flussi migratori, infatti, le emergenze si sono spostate geograficamente, e non sempre si può far fronte ai prezzi che questa variazione comporta. In queste dinamiche non si deve dimenticare l’importanza della trasparenza: su questo è intervenuto Luca Arnaudo, che ha evidenziato come l’accentramento degli organi di controllo svolga un ruolo fondamentale nelle politiche sanitarie. “Il settore sanitario ha bisogno di grandi investimenti e quindi c’è una tendenza naturale alla concentrazione – ha affermato – il che non è un male di per sè, ma va analizzato come si utilizza il potere d’acquisto”. Un’indagine dell’Antitrust ha rilevato che l’Italia si distingue dal panorama internazionale per via di una dispersione dei soggetti d’acquisto: “Siamo in un contesto in cui era la singola Asl, fino a poco tempo fa, ad acquistare i vaccini. Negli ultimi anni c’è una lodevole tendenza all’aggregazione: l’idea sarebbe di avere poche centrali d’acquisto per ottenere prezzi inferiori”. L’Italia è l’unico paese in Europa in cui gli esiti delle gare d’appalto sono pubblici, e questo è fondamentale quando si parla di potere di mercato. L’accesso alle informazioni infatti regola il concetto di simmetria informativa: se si possiedono solo informazioni parziali, non si riuscirà mai a compiere un acquisto efficace. “Quindi – ha concluso Arnaudo – avere tanti dati a disposizione è importante, ma sono ancora poco processati: sarà fondamentale farlo in maniera sistematica”.

Irene Lodi, collaboratrice volontaria dell’ufficio stampa di Internazionale a Ferrara