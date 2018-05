Reportage di suoni e immagini

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Il video ha un’importanza sempre più marcata nel giornalismo di oggi, sia come parte di racconti multimediali, sia come elemento autonomo. Ma cosa significa costruire un’efficace narrazione per immagini? Come identificare i suoi protagonisti, esplicitare il punto di vista, coniugare l’immagine con il suono per raccontare una notizia? Sono tutte questioni centrali in un documentario per il web che sia veloce e coinvolgente, lineare ma non banale.

Il corso fa per te se sei un giornalista o aspiri a diventarlo, se ti incuriosisce il giornalismo digitale e in particolare il videogiornalismo.

Obiettivi

Essere in grado di concepire e sviluppare una storia attraverso suoni e immagini, soprattutto per il web.

Programma indicativo

Il corso analizzerà diverse inchieste e reportage video e alcuni spezzoni di documentari, cercando di mettere in luce modalità narrative diverse, tecniche e il ruolo del giornalista o regista. I partecipanti, riuniti in gruppi, dovranno immaginare lo script di una storia da raccontare con il video.

Materiale da portare

Computer o tablet, carta e penna.