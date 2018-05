Scrivi come mangi

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Si può scrivere di cucina in molti modi, come passatempo o per lavoro, collezionando ricette o raccontando storie, per parlare di un viaggio o conservare un ricordo, o anche per realizzare un’inchiesta giornalistica. Ma come si può sviluppare un proprio stile originale, che riesca anche rievocare in chi legge luoghi e sapori?

Il corso fa per te se sei uno scrittore amatoriale, un blogger o un giornalista e desideri sviluppare un tuo stile per scrivere di cibo. Il corso sarà in italiano, ma per comprendere alcuni esempi di scrittura discussi in classe sarà necessaria una discreta conoscenza dell’inglese.

Obiettivi

Conoscere la buona scrittura gastronomica nei suoi diversi stili; capire come ideare e sviluppare un proprio testo legato al cibo e come eventualmente proporlo a un editore.

Programma indicativo

Nella prima parte del corso saranno prese in esame le opere di noti scrittori gastronomici come Jane Grigson, Massimo Montanari, Carla Capaldo, Molly O’Neill, Felicity Cloake, Charlotte Mendelson, Thom Eagle, Roberta Corradin e Olia Hercules. Attraverso la discussione in classe e alcune attività pratiche si cercherà di capire come strutturare un articolo, che toni e che linguaggio usare, come affrontare le varie stesure del testo. Sarà dedicata particolare attenzione a una scrittura delle ricette che funzioni per lettori molto diversi tra loro e che vada bene per giornali e riviste. La parte finale del workshop sarà dedicata ai vari contesti nazionali (in particolare Stati Uniti, Regno unito e Italia) e alla promozione del proprio lavoro, anche sui social network.

Materiali da portare

Carta e penna o computer portatile.