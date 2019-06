Come nasce un’idea

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 4, 5 e 6 ottobre 2019, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Come nasce l’idea di un lavoro fotografico? Come renderla coerente e come si progetta la sua realizzazione? Durante il corso capiremo come identificare il pubblico a cui rivolgersi, che tipo di ricerca e preparazione sono necessarie e come promuovere il proprio lavoro. Le idee o i lavori già avviati dei partecipanti saranno il punto di partenza per riflettere sulle potenzialità di un progetto, i possibili approcci per svilupparlo e sulla costruzione di un filo narrativo per un libro o una mostra.

Il corso fa per te se fai fotografia documentaria, anche non da professionista, lavori su storie o serie concettuali, artistiche o reportage e desideri migliorarti. Se sei photo editor e vuoi sviluppare le tue competenze. Se sei giornalista e vuoi avvicinarti alla fotografia.

Obiettivi

Analizzare il tuo lavoro per acquisire una visione più chiara del progetto che vuoi portare avanti.

Programma

Durante il corso cercheremo di capire come individuare e definire le potenzialità di un’idea e come impostare il lavoro di ricerca, elaborazione e produzione. Lavoreremo inoltre sull’individuazione del pubblico e sulla promozione efficace del lavoro.

Materiale da portare

I partecipanti possono portare un loro lavoro fotografico (file in bassa risoluzione o stampe in piccolo formato), composto al massimo da 60 immagini.