Sono capaci tutti

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 4, 5 e 6 ottobre 2019, dalle 9 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Desideri raccontare storie a fumetti ma non conosci le regole, la grammatica e la terminologia di questo linguaggio, ti chiedi come lavora un autore e che strumenti usa, cadi nel panico davanti al foglio bianco e non sai come sbloccarti. In questo corso ti verranno svelati tutti i segreti del racconto a fumetti. Le lezioni si svilupperanno attraverso un racconto per immagini, intervallate da momenti di disegno dal vivo e da esercizi pratici per risolvere le fasi di stallo.

Il corso fa per te se hai la passione per le storie e vorresti raccontarle usando il fumetto, se vorresti trasformare in immagini disegnate quello che ti succede, se hai una graphic novel nel cassetto ma non hai ancora trovato l’artista adatto a disegnarla perché, segretamente, sai che quell’artista sei tu.

Obiettivi

Avvicinare al mondo della narrazione per immagini, conoscerne la storia, gli elementi fondanti e il linguaggio. Fornire gli strumenti per comprendere le tecniche alla base del fumetto.

Programma indicativo