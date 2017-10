Le ombre di Viviane Sassen

Viviane Sassen è un’artista olandese conosciuta soprattutto per le fotografie di moda in cui usa i corpi delle modelle per creare forme diverse e in cui ama sperimentare con le prospettive e i punti di vista. “Non riesco a spiegare la mia attrazione per le forme, ma credo che abbia a che fare con il modo in cui lavora il mio cervello, che passa dalle tre alle due dimensioni”, spiega Sassen.

Il museo Fotografiska di Stoccolma ospita la mostra Umbra (ombra), titolo scelto dall’artista perché si riferisce alla parte più scura dell’ombra, quando la fonte di luce è completamente oscurata.”L’ombra rappresenta la psiche umana, le nostre paure più profonde, i desideri, i bisogni. Il lato più oscuro della vita”, spiega il curatore del museo Johan Vikner.

La mostra, che presenta foto, video, installazioni luminose e sonore, durerà fino al 12 novembre 217.