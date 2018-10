Londra milionaria

Con il titolo 1% I’m rich and you’re not la nuova edizione dell’Umbria world fest di Foligno ha scelto di occuparsi del divario economico tra ricchi e poveri, una tendenza in costante crescita in tutto il mondo e che nei prossimi anni porterà a una concentrazione estrema della ricchezza nelle mani di pochi.

I progetti fotografici selezionati dai curatori partono tutti da questa riflessione per raccontare situazioni particolari. Come Harrodsburg, in cui Dougie Wallace ci mostra il lusso sfrenato dei milionari che si incontrano nelle strade di Knightsbridge e Chelsea, a Londra. Il fotografo scatta da vicino, vicinissimo, usando il flash e trasformando i suoi soggetti in maschere grottesche del privilegio. Per Wallace è come prendere parte a un safari dove si può osservare la fauna di una metropoli governata dall’avidità, e che interpreta alla perfezione il ruolo di capitale della diseguaglianza economica. Sulla realizzazione di Harrodsburg la Bbc ha realizzato un documentario e nel 2017 è diventato un libro.

Oltre alle mostre, dal 12 al 14 ottobre ci saranno incontri, concerti e letture portfolio.