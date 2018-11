Torna Paris Photo

Dall’8 all’11 novembre si svolgerà la 22esima edizione di Paris Photo, la fiera internazionale di fotografia di Parigi. Ospitata al Grand Palais, quest’anno vedrà la partecipazione di 197 gallerie e 31 case editrici da tutto il mondo.

La novità di questa edizione riguarda l’apertura di una nuova sezione intitolata Curiosa, che ogni anno sarà dedicata a un tema specifico. Il tema scelto per il 2018 è l’erotismo e il rapporto con il corpo. Curata da Martha Kirszenbaum, presenterà il lavoro di tredici artisti tra cui Nobuyoshi Araki, Jo Ann Callis e Antoine d’Agata.

La fiera sarà divisa in tre settori: quello principale in cui le gallerie propongono alcuni dei fotografi che rappresentano; la sezione Prismes, che presenta un insieme di opere realizzate in grande formato e installazioni; il settore libri, dedicato alle case editrici e alle pubblicazioni indipendenti, in cui sono organizzate più di trecento presentazioni con gli autori.

Come ogni anno saranno anche annunciati i vincitori dei Paris Photo – Aperture foundation photobook awards. Mentre nella sezione Platform, un forum sperimentale dedicato a incontri su diversi temi, interverranno, tra gli altri, Daido Moriyama e Simon Baker, David Campany e Joel Meyerowitz.