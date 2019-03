Roma in bilico

Dopo aver esplorato la vita quotidiana di alcuni quartieri di Napoli nella serie Forcella, Valentina Piccinni e Jean-Marc Caimi hanno rivolto la loro attenzione a Roma.

Nel nuovo lavoro, intitolato R-Home, hanno raccontato la città in cui vivono con atmosfere vicine al neorealismo. R-Home è il secondo capitolo di un progetto a lungo termine su tre città “in transizione”: Napoli, Roma e Istanbul, “viste come metropoli vulnerabili, in bilico, sempre esposte al cambiamento”, spiegano i due autori.

Alcune foto del lavoro saranno esposte proprio nella capitale, negli spazi diOfficine fotografiche, dal 20 marzo al 12 aprile, in una mostra curata da Lorenzo Castore. Grazie al primo premio del FUAM Dummy book award, nel 2018 R-Home è diventato anche un libro.