Inner look è una call internazionale lanciata da Boom e Manfrotto, aziende specializzate in prodotti e servizi per la fotografia, per chiedere ai fotografi di raccontare storie, situazioni e sentimenti nati durante la pandemia di covid-19.

L’obiettivo degli organizzatori è di dimostrare che la malattia, il lockdown e il distanziamento sociale non sono un limite per la creatività. “Crediamo che immortalare e condividere questi momenti possano far sentire le persone parte di una storia più grande e le incoraggi ad immaginare un futuro migliore” dichiara Marco Pezzana.

A maggio la giuria ha scelto i lavori migliori. Tra gli autori selezionati ci sono Matteo de Mayda, Sergio Campione, Alessandro Ruggeri e Ben Vine. Tutti i proventi del progetto saranno interamente devoluti alla ricerca medica.