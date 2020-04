Le notizie di stamattina

Contagi in crescita Negli Stati Uniti ci sono 236 mila casi confermati di Covid-19, un quarto delle diagnosi a livello globale, e 5.648 vittime ( Wsj ). Il Governo ha chiesto a tutti i cittadini di indossare mascherine fuori di casa ( Reuters ). Intanto sono stati congelati gli aiuti agli alleati ed è stato accolto un carico di rifornimenti medici dalla Russia ( Nyt ). Il presidente Trump ha invocato il Defense Production Act al fine di costringere le aziende a produrre componenti per maschere e ventilatori salvavita per i pazienti con coronavirus ( Ft ). I democratici hanno rinviato la convention da luglio ad agosto ( Reuters ).

Tregua sul greggio? Wall Street ha chiuso in rialzo grazie a un balzo del 35 per cento del petrolio, dopo l’annuncio via Twitter da parte del presidente Usa, Donald Trump, di un accordo tra Arabia Saudita e Russia per un taglio della produzione “da 10 milioni di barili” ( Reuters ). Il portavoce del Cremlino però ha smentito, mentre Riyadh ha chiesto la convocazione urgente di un vertice Opec+ ( Bloomberg ).

Al di qua dell’Atlantico In Francia 4 milioni di lavoratori hanno fatto domanda di sussidi per disoccupazione temporanea negli ultimi 15 giorni; in Spagna 800mila persone hanno perso l’impiego il mese scorso, segnando un record storico ( Ft ).

La presidente Ursula von der Leyen ha presentato alla Commissione il piano di aiuti per l’Europa: mobilitati 2.770 miliardi di euro per “la più ampia risposta finanziaria a una crisi europea mai data dalla storia”, ha dichiarato. Tra le misure il fondo Sure per finanziare la cassa integrazione nei paesi in difficoltà, che può attivare fino a 100 miliardi di crediti sulla base di garanzie degli stati membri. L’iniziativa sarà al vaglio dell’eurogruppo martedì prossimo ( Ansa ). Il presidente del consiglio Giuseppe Conte rispondendo alla lettera inviata a Repubblica dalla presidente della Commissione Europea Von der Leyen, chiede di fare di più per sostenere i singoli Stati.

Opzioni sul tavolo Tra i leader europei è aperto il dibattito sull’ipotesi di un fondo salvastati “con condizionalità light”, come dice il ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire e sostiene anche la Germania. Il premier olandese Mark Rutte lavora alla proposta di un fondo di emergenza “senza alcuna condizionalità”, da presentare all’eurogruppo ( Huffington Post ). Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un’intervista a Repubblica, apre agli eurobond e a un uso del fondo salvastati (Mes) senza austerità.

I conti delle imprese Il centro studi di Confindustria prevede che la produzione industriale crolli del 16,6 per cento a marzo e del 5,4 per cento nel primo trimestre, “la maggiore perdita registrata da undici anni” ( Sky TG24 ).

Un aiuto in più La ministra Elena Bonetti ha proposto di estendere il bonus famiglia per tutti i figli, almeno per i minori di 14 anni. La cifra varia dagli 80 ai 160 euro a seconda dell’Isee ( Adnkronos ).

Il decreto legge del governo di Giuseppe Conte per dare liquidità alle imprese arriverà in consiglio dei ministri entro il 6 aprile. “Sarà un impegno significativo, tra i più forti in Europa“, assicura il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, “con altri 200 miliardi di prestiti garantiti che coprano fino al 25% del fatturato di tutte le imprese con il 90% di garanzia dello stato” ( Sole 24 Ore ).

Promossi per decreto? La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, porterà in approvazione al consiglio dei ministri del 5 aprile il piano per la scuola. In base a una bozza circolata nelle ultime ore, non sono previsti bocciati o rimandati, ma recuperi di apprendimenti a settembre. Per l’esame di maturità la data spartiacque è il 18 maggio: se non si tornerà a lezione, si svolgerà online (Sky TG24).

Corsa al click Sono quasi due milioni le domande per il sostegno al reddito da 600 euro ai lavoratori autonomi ricevute dall’Inps. Il presidente Pasquale Tridico assicura: “L’indennità sarà data a tutti”. L’accredito, secondo l’istituto, avverrà entro il 15 aprile (Il Fatto Quotidiano).

Bollettino In Italia la tendenza del contagio è stabile: i pazienti positivi sono 83.049, in aumento di 2.477 unità nella giornata del 2 aprile; le vittime sono state 760, per un totale di quasi 14mila. Più di 1.400 i dimessi in un giorno (Open). Si è registrata anche la prima morte di un detenuto a Bologna (Rainews). A Pavia è iniziata la sperimentazione della plasmaterapia (Fanpage).

Nuova lite Il governatore Attilio Fontana ha attaccato il governo, affermando: “Da Roma stiamo ricevendo solo briciole. Se non ci fossimo dati da fare autonomamente avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni”. Ma il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha risposto: “Lo Stato sta facendo di tutto” (Corriere).

In corsia Dall’inizio dell’epidemia sono morti 68 medici e 23 infermieri e i contagi tra gli operatori sanitari superano i 10mila, scrive Repubblica.