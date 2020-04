A New York stanno per finire i respiratori

Il 2 aprile per la prima volta negli Stati Uniti ci sono stati più di mille morti in un giorno per Covid-19. L’epicentro della pandemia è sempre New York, dove le autorità continuano a lanciare allarmi e a chiedere aiuto al governo federale.

Il 3 aprile Andrew Cuomo, governatore dello stato, ha detto che gli ospedali potrebbero restare a corto di strumenti essenziali, in particolare di respiratori, nel giro di sei giorni. Il governatore ha anche annunciato che il centro congressi Javits sarà usato per curare i pazienti con Covid-19.

Il grafico mostra che New York conta circa un terzo dei contagiati e dei morti totali degli Stati Uniti: