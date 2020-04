La regina Elisabetta non è risultata positiva al nuovo coronavirus. In Nigeria il governo non paga le persone per restare a casa. Bere tè non è una cura contro il Covid-19. L’Afp ha creato una pagina per sfatare “i miti, la disinformazione e le voci sul nuovo coronavirus, che si diffondono rapidamente quanto la malattia”. E invita i lettori a segnalare le notizie da verificare.