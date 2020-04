Le ultime notizie sul coronavirus nel mondo

Più di un milione di persone nel mondo sono state contagiate dal nuovo coronavirus. Il bilancio è salito a 1.030.628 contagi e 54.137 vittime.

Stati Uniti

Nelle ultime due settimane quasi dieci milioni di persone hanno chiesto il sussidio di disoccupazione nel paese. Il dato, il più alto di sempre, è dovuto in gran parte alle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. Intanto, 1.169 persone sono morte negli Stati Uniti in un solo giorno, il bilancio più alto in un singolo paese dall’inizio della pandemia. Finora nel paese ci sono stati 245.573 contagi e 5.926 morti.

Perù

Il 2 aprile il presidente Martín Vizcarra ha introdotto delle limitazioni agli spostamenti basate sul genere. Gli uomini potranno uscire il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mentre le donne il martedì, il giovedì e il sabato. Domenica il divieto sarà valido per tutti. Finora nel paese ci sono stati 1.414 contagi e 55 morti.

Spagna

Il 3 aprile la Spagna è diventata il paese con più contagi in Europa superando l’Italia. Dall’inizio dell’epidemia i contagi sono stati 117.710. Nelle ultime ventiquattr’ore sono state registrate 932 vittime, che portano il totale a 10.935.

Germania

L’associazione degli ospedali tedeschi ha annunciato il 2 aprile che dall’inizio dell’epidemia i posti in terapia intensiva sono passati da 28mila a 40mila. Di questi, il 75 per cento è dotato di dispositivi di assistenza alla respirazione. Intanto, il sindaco di Berlino Michael Müller ha annunciato multe fino a 500 euro per chi non rispetta la distanza minima interpersonale di un metro e mezzo. Finora nel paese ci sono stati 85.063 contagi e 1.111 morti.

Belgio

Il 2 aprile la lega calcistica belga, la Pro League, ha sospeso definitivamente il campionato di calcio a causa dell’epidemia. Lo scudetto è stato assegnato al Fc Bruges, che era in testa alla classifica al momento della sospensione. Finora nel paese ci sono stati 16.770 contagi e 1.143 morti.

Russia

Il 2 aprile il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la sospensione delle attività lavorative prevista per una sola settimana sarà estesa fino al 30 aprile. Il pagamento degli stipendi sarà comunque assicurato. Finora nel paese ci sono stati 4.149 contagi e 34 morti.

Turchia

Il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu (opposizione) ha chiesto il 2 aprile al governo di decretare il confinamento totale della città per cercare di contenere l’epidemia, ma per ora la richiesta è stata respinta. Istanbul è il principale focolaio del Covid-19 nel paese. Finora in Turchia ci sono stati 18.135 contagi e 356 morti.

Arabia Saudita

Il 2 aprile il ministero dell’interno ha ordinato un coprifuoco totale di ventiquattr’ore nelle città sante della Mecca e di Medina. Nei giorni precedenti il governo aveva invitato i fedeli musulmani a sospendere i preparativi per il pellegrinaggio annuale alla Mecca, previsto alla fine di luglio, in attesa di valutare gli sviluppi dell’epidemia. Finora nel paese ci sono stati 1.885 contagi e 21 morti.

Tunisia

La Federazione tunisina dei direttori di giornali ha annunciato il 2 aprile che negli ultimi giorni sette quotidiani e una ventina di periodici hanno sospeso le pubblicazioni a causa dell’epidemia, che ha reso difficile la stampa e la distribuzione. Finora nel paese ci sono stati 455 contagi e 14 morti.

Repubblica Democratica del Congo

Il 2 aprile il governatore di Kinshasa Gentiny Ngobila ha annunciato che il centro della capitale sarà in quarantena dal 6 al 20 aprile per cercare di contenere l’epidemia. Finora a Kinshasa sono stati registrati 126 contagi. Secondo fonti sanitarie, negli ospedali della capitale ci sono però solo 65 ventilatori polmonari. Complessivamente nel paese ci sono stati 134 contagi e 13 morti.

Cina

Alcune associazioni ambientaliste hanno contestato il 2 aprile la decisione presa dal ministero della sanità il mese scorso di autorizzare un preparato a base di bile di orso per il trattamento del Covid-19. Migliaia di orsi sono tenuti rinchiusi in piccole gabbie e la loro bile viene prelevata attraverso un catetere infilato nell’addome.

Indonesia

Il 2 aprile l’autorità penitenziaria ha ordinato la liberazione di 18mila detenuti per evitare la diffusione dell’epidemia nelle prigioni sovraffollate del paese. Finora in Indonesia ci sono stati 1.986 contagi e 181 morti.

Salute

La Global polio eradication initiative (Gpei) ha raccomandato nei giorni scorsi di sospendere le campagne di vaccinazione contro la poliomielite, allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19. Le vaccinazioni riprenderanno nella seconda metà del 2020. Gli unici due paesi in cui la malattia è endemica sono l’Afghanistan e il Pakistan.