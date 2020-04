Un nuovo calcolo sulla letalità del Covid-19

Per le persone anziane i rischi derivanti dal Covid-19 sono maggiori. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Infectious Diseases che ha stimato questo aspetto della diffusione del nuovo coronavirus e altre caratteristiche della malattia. Le stime potrebbero permettere di migliorare le previsioni sull’andamento dei contagi.

Nello studio è stata considerata la letalità, cioè il rapporto tra le persone che muoiono per Covid-19 e le persone con sintomi. Questo parametro indica la gravità di una malattia. È emerso un rapporto complessivo di 1,38 per cento, inferiore a quello della Sars, che era provocata da un altro coronavirus, ma superiore a quello di un’influenza stagionale.

Per le persone con più di settant’anni di età, la letalità è invece superiore all’8 per cento. Stimare con precisione la letalità di un virus sconosciuto è piuttosto difficile. All’inizio di un’epidemia, infatti, la capacità di effettuare i test è ridotta. Spesso solo i casi più gravi vengono individuati e i pazienti ricoverati in ospedale. Si tende quindi a sottostimare il numero totale dei contagi.

Inoltre, bisogna tenere conto del tempo che trascorre tra il momento dell’infezione e l’esito finale della malattia, cioè la guarigione del paziente o il suo decesso. Anche sul numero effettivo di morti possono rimanere alcuni dubbi. La misura dipende dal funzionamento del sistema sanitario, che può non essere costante nel tempo. Tutte queste incertezze si riflettono sulla stima della letalità, che per il Covid-19 è stata valutata più volte ottenendo risultati diversi.

Nello studio più recente sono stati considerati alcuni casi in Cina e altri nel resto del mondo, per i quali era nota l’evoluzione temporale della malattia. Sono stati adoperati anche alcuni fattori di correzione e si è ipotizzato un rischio d’infezione uguale per tutte le età. Oltre alle persone anziane sono risultate più a rischio quelle con condizioni come l’ipertensione, il diabete, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie croniche e il cancro. Tuttavia vengono colpiti anche i pazienti giovani. “Anche se la letalità per i più giovani è bassa, è molto chiaro che ogni suggerimento che il Covid-19 possa essere simile all’influenza è falso”, scrive la rivista in un commento.