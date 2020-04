Gli Stati Uniti entrano impreparati nella settimana peggiore

Il presidente statunitense Donald Trump e i maggiori esperti del paese hanno detto che questa settimana sarà la peggiore per gli Stati Uniti da quando è cominciata l’emergenza. Ma la risposta alla pandemia è ancora inadeguata. Non solo per via delle carenze di forniture mediche essenziali (mascherine, guanti, tute protettive, farmaci, respiratori) in tutto il paese. Finora il governo federale ha risposto in ritardo e senza adottare una strategia nazionale. In questo vuoto i governatori degli stati si sono organizzati per conto loro. In molti hanno preso misure decise per arginare l’epidemia, ma altri non l’hanno fatto e continuano a sottovalutare la situazione.

Secondo i dati del New York Times aggiornati al 3 aprile, ci sono ancora cinque stati (Iowa, North Dakota, South Dakota, Nebraska e Arkansas) che non hanno approvato misure generali di distanziamento. In altri tre stati (Utah, Wyoming e Oklahoma) sono in vigore misure di contenimento solo in alcune zone.