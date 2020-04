Messaggi dalla quarantena milanese

Come si racconta la vita in un paese completamente bloccato? Niccolò Natali e Nikola Lorenzin hanno usato un drone per riprendere Milano dall’alto e documentare cosa succede dietro alle finestre, sui balconi e sui tetti della città. Mentre le immagini mostrano le strade deserte e le persone confinate nelle loro case, i messaggi vocali inviati a Natali e Lorenzin tramite WhatsApp raccontano i timori e le speranze dei residenti. Il video è stato pubblicato sul New York Times.