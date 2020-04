Nascite e divorzi dopo l’isolamento

Dopo aver invitato i suoi concittadini a restare a casa per fermare la diffusione del Covid-19, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj li ha invitati ad approfittarne per invertire il calo demografico facendo più bambini. L’idea che costringere le coppie a passare più tempo a casa possa portare a un aumento dei concepimenti è abbastanza comune, nota l’Economist. In effetti, nel caso di disastri naturali come gli uragani che hanno colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni è stato osservato un aumento delle nascite a nove mesi di distanza.

Ma catastrofi più gravi, come le carestie e i terremoti, tendono ad avere l’effetto opposto, e le epidemie sembrano rientrare in questa categoria. Nel caso del coronavirus, sulla decisione delle coppie peseranno anche altri fattori, come l’entità e la durata della crisi economica. Quel che è certo, conclude l’Economist, è che con l’isolamento c’è più tempo per il sesso: le vendite di sex toys e profilattici hanno già registrato un netto aumento.