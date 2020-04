Le ultime notizie sul coronavirus nel mondo

Regno Unito Il primo ministro Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per accertamenti il 5 aprile dopo essere stato contagiato dal nuovo coronavirus. Al momento Johnson è in grado di svolgere le sue funzioni, ma se le sue condizioni dovessero peggiorare sarebbe il ministro degli esteri Dominic Raab a sostituirlo. Poco prima la regina Elisabetta II aveva inviato ai britannici un messaggio di resistenza e speranza in un raro discorso in diretta tv. Finora nel paese ci sono stati 48.451 contagi e 4.934 morti.

Francia

Il 6 aprile il ministro dell’economia Bruno Le Maire ha stimato che nel 2020 il paese affronterà la peggiore recessione dal 1945. Intanto, duecentomila persone hanno firmato una petizione per chiedere alle autorità sanitarie di estendere l’uso della clorochina, un farmaco antimalarico che secondo alcuni medici sarebbe efficace contro il Covid-19. Finora nel paese ci sono stati 93.780 contagi e 8.078 morti.

Grecia

Il campo per migranti di Malakasa, 38 chilometri a nord di Atene, è stato messo in quarantena il 5 aprile dopo che un residente afgano è risultato positivo al tampone. Attualmente nel campo ci sono 1.700 migranti. È il secondo campo per migranti a essere messo in quarantena dopo quello di Ritsona. Finora nel paese ci sono stati 1.735 contagi e 73 morti.

Austria

Il 6 aprile il cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato che a partire dal 14 aprile saranno progressivamente revocate le restrizioni introdotte nelle ultime settimane per contenere l’epidemia. I primi a riaprire saranno i piccoli negozi, poi all’inizio di maggio seguiranno tutti gli altri e a metà maggio i ristoranti. I grandi eventi pubblici resteranno vietati almeno fino a luglio. Finora nel paese ci sono stati 12.083 contagi e 220 morti.

Svezia

Il re Carlo XVI Gustavo ha invitato il 5 aprile i cittadini a rinunciare alle riunioni di famiglia in occasione delle vacanze di Pasqua per non alimentare il contagio. Finora il governo ha evitato d’introdurre misure di confinamento della popolazione, lasciando scuole e ristoranti aperti, ma questo approccio è molto criticato. Nel paese sono stati registrati 6.830 contagi e 430 morti.

Irlanda

Il 5 aprile un portavoce del governo ha annunciato che il premier Leo Varadkar, laureato in medicina, collaborerà con il servizio sanitario nazionale un giorno alla settimana nel periodo dell’epidemia. Finora nel paese ci sono stati 4.994 contagi e 158 morti.

Giappone

Il 6 aprile il primo ministro Shinzō Abe ha proclamato lo stato d’emergenza a partire dal 7 aprile in varie regioni del paese, tra cui quelle di Tokyo e Osaka, a causa di un forte aumento dei contagi negli ultimi giorni. Abe ha anche annunciato un piano da 108mila miliardi di yen (915 miliardi di euro) per limitare le ripercussioni economiche della pandemia. Finora nel paese ci sono stati 3.654 contagi e 85 morti.

Singapore

Il governo ha messo ventimila operai stranieri in quarantena il 5 aprile dopo un aumento dei contagi nei complessi residenziali che li ospitano. Finora nella città-stato ci sono stati 1.309 contagi e sei morti.

Brasile

Il 4 aprile il ministero della salute ha denunciato gravi carenze di personale sanitario qualificato, ventilatori polmonari, dispositivi di protezione e test diagnostici. Attualmente vengono effettuati solo 6.700 tamponi al giorno. Finora nel paese ci sono stati 11.281 contagi e 487 morti.

Haiti

Il 5 aprile è stata registrata la prima vittima di Covid-19 nel paese, un uomo di 55 anni che soffriva di altre patologie. In precedenza il governo aveva vietato gli assembramenti con più di dieci persone, ma la regola è violata continuamente. Finora nel paese ci sono stati 21 contagi.

Gabon

Il ministero delle acque e delle foreste ha vietato il 3 aprile la vendita e il consumo della carne di pangolino e di pipistrello. Si tratta delle due specie che sarebbero coinvolte nella trasmissione del nuovo coronavirus agli esseri umani in Cina. Finora nel paese ci sono stati 24 contagi, senza vittime.

Sud Sudan

Il 5 aprile è stato registrato nel paese il primo caso di contagio, una donna di 29 anni proveniente dai Paesi Bassi. Rimangono così solo tre i paesi africani ancora immuni al Covid-19: Comore, Lesotho e São Tomé e Príncipe.