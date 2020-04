Le ultime notizie sul coronavirus nel mondo

Il bilancio dell’epidemia nel mondo è salito a 1.360.039 contagi e 75.973 vittime.

Regno Unito

Il 6 aprile il primo ministro Boris Johnson è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale in cui era ricoverato dopo che le sue condizioni sono peggiorate. Il premier ha ricevuto un supporto di ossigeno, ma non ha avuto bisogno di un ventilatore polmonare. In questa fase Johnson sarà sostituito dal ministro degli esteri Dominic Raab. Finora nel paese ci sono stati 52.301 contagi e 5.373 morti.

Francia

Nelle ultime ventiquattr’ore sono state registrate 833 vittime, il bilancio più alto dall’inizio dell’epidemia. Finora nel paese, che il 7 aprile è entrato nella sua quarta settimana di confinamento, ci sono stati 98.984 contagi e 8.911 morti.

Danimarca

Il 6 aprile la premier Mette Frederiksen ha annunciato un progressivo allentamento delle restrizioni introdotte per contenere l’epidemia. Il 15 aprile è prevista la riapertura delle scuole elementari, delle materne e degli asili nido. Le superiori riapriranno invece il 10 maggio. Non è ancora stata fissata una data per la riapertura di bar, ristoranti e centri commerciali. Finora nel paese ci sono stati 5.173 contagi e 203 morti.

Polonia

Il parlamento ha approvato il 6 aprile una legge che prevede la possibilità di votare solo per corrispondenza nel primo turno delle elezioni presidenziali, che si svolgerà il 10 maggio. L’opposizione aveva chiesto il rinvio delle elezioni. Finora nel paese ci sono stati 4.532 contagi e 111 morti.

Turchia

Il 6 aprile il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato l’avvio dei lavori di costruzione a Istanbul di due ospedali, con mille posti letto ciascuno, per fronteggiare l’emergenza. I lavori saranno completati entro 45 giorni. La Turchia è il nono paese al mondo per numero di contagi. Finora ne sono stati registrati 30.217, con 649 morti.

Stati Uniti

Il 6 aprile le autorità sanitarie di Chicago hanno rivelato che il 50 per cento dei contagiati e il 70 per cento delle vittime sono afroamericani. I neri costituiscono il 30 per cento della popolazione della città. Intanto negli Stati Uniti sono state superate le diecimila vittime. Il bilancio è di 368.449 contagi e 10.783 morti.

Guatemala

Il governo ha chiesto il 6 aprile agli Stati Uniti di limitare a 25 il numero dei migranti che sono imbarcati sui voli per essere deportati in America Centrale. Oggi sui voli ci sono fino a 90 migranti. L’obiettivo è ridurre i rischi di contagio. Nel paese sono stati registrati 74 contagi e tre morti.

Cuba

Il 6 aprile il ministero della salute ha annunciato la distribuzione di prodotti omeopatici per rinforzare le difese immunitarie della popolazione. Nei giorni scorsi il governo ha raccomandato l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Finora nel paese ci sono stati 363 contagi e nove morti.

Brasile

Secondo alcune stime presentate dalle autorità sanitarie il 6 aprile, l’epidemia potrebbe causare la morte di 110mila persone a São Paulo nei prossimi sei mesi, nonostante l’introduzione di misure anticontagio. Finora nella metropoli sono stati registrati 4.620 contagi e 275 morti. Il bilancio in Brasile è di 12.240 contagi e 566 morti.

Israele

Il 6 aprile il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che dal 7 al 10 aprile non si potrà uscire dalla propria città. L’obiettivo è limitare il contagio durante le celebrazioni della Pasqua ebraica. Il covid-19 si è diffuso soprattutto nelle città e nei quartieri abitati dagli ultraortodossi, che spesso hanno contestato le misure anticontagio. Finora nel paese ci sono stati 9.006 contagi e 59 morti.

Marocco

Il 7 aprile è entrato in vigore l’obbligo d’indossare le mascherine quando si esce di casa. Sono previste pene fino a tre mesi di prigione. Il 19 marzo il governo aveva proclamato lo stato d’emergenza sanitaria e il confinamento della popolazione. Finora nel paese ci sono stati 1.141 contagi e 83 morti.

Cina

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, il 7 aprile il paese non ha registrato neanche una vittima di covid-19. Poche ore prima era stato revocato il blocco di Wuhan, la città dove si è sviluppata la malattia. Finora nel paese ci sono stati 82.718 contagi e 3.331 morti.

Pakistan

Il 6 aprile le autorità della provincia del Punjab, nell’est del paese, hanno annunciato che 49 detenuti sono risultati positivi al tampone in una prigione di Lahore. I detenuti sarebbero stati contagiati da un trafficante di droga arrestato appena rientrato nel paese dall’Italia. Finora in Pakistan ci sono stati 4.004 contagi e 55 morti.