Una ventina di personalità statunitensi ed europee hanno chiesto al governo statunitense di allentare le sanzioni contro Teheran nel nome della lotta contro la pandemia. Per salvare migliaia di vite e contrastare la diffusione del virus. L’opinione di Pierre Haski .

Alcune catastrofi naturali, nella storia, sono state un’occasione per superare barriere ideologiche o rivalità tra paesi. Finora non è stato il caso del nuovo coronavirus: l’ostilità tra l’amministrazione Trump negli Stati Uniti e l’Iran non ha tregua, malgrado i danni che la pandemia ha causato nei due paesi.