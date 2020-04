Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

La procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte dell’ospedale di Alzano Lombardo. L’ipotesi di reato è epidemia colposa.

Goldman Sachs ha aggiornato le previsioni sul pil italiano nel 2020, stimando una riduzione del’11,6 per cento a causa dell’epidemia di covid-19. Nel 2021 la banca d’affari prevede un rimbalzo del 7,9 per cento.

In una nota congiunta la Confindustria di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte ha lanciato un appello al governo per una riapertura delle attività economiche per evitare che il paese “spenga definitivamente il proprio motore”.

Ieri 9.999 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 46 sono state denunciate per false dichiarazioni e 29 sono state denunciate per violazione della quarantena. Quarantaquattro esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.