Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il decreto legge cura Italia del 17 marzo è stato approvato dal senato con 142 voti a favore, 99 contrari e quattro astensioni. Il provvedimento passa ora alla camera dei deputati.

Il ministero dell’interno e quello della difesa hanno raggiunto un accordo per inviare cento soldati aggiuntivi in Campania per garantire il rispetto delle misure contro il contagio.

La Lega musulmana mondiale, un’ong fondata in Arabia Saudita nel 1962, ha donato un milione di dollari alla protezione civile italiana.

Ieri 10.293 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 62 sono state denunciate per false dichiarazioni e 14 sono state denunciate per violazione della quarantena. Trentatré esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.

I medici morti dall’inizio dell’epidemia sono 105. Gli infermieri morti sono 26, quelli positivi 6.549.