Le ultime notizie sul coronavirus nel mondo

Il bilancio dell’epidemia nel mondo è salito a 1.496.055 contagi e 89.435 vittime.

Povertà

L’8 aprile l’ong Oxfam ha avvertito che circa 500 milioni di persone saranno ridotte in povertà nel mondo nei prossimi mesi a causa dell’emergenza coronavirus, a meno che non siano approvate misure urgenti per sostenere i paesi in crisi. Si rischia di tornare indietro di dieci anni nella lotta alla povertà. Intanto, il 9 aprile la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva ha affermato che la pandemia causerà la più grave recessione dai tempi della crisi del 1929.

Stati Uniti

Nelle ultime ventiquattr’ore sono state registrate 1.973 vittime nel paese. È il bilancio giornaliero più alto in un singolo paese dall’inizio della pandemia. Finora negli Stati Uniti ci sono stati 432.438 contagi e 14.695 morti. Intanto, l’8 aprile il governo ha autorizzato le farmacie a effettuare tamponi per il covid-19 e test sierologici per individuare le persone che hanno sviluppato gli anticorpi.

Brasile

L’8 aprile il ministro della salute Luiz Henrique Mandetta ha annunciato che un primo di caso di contagio è stato rilevato tra gli indigeni yanomami nello stato di Roraima, nel nord del paese. Si tratta di un ragazzo di 15 anni. In totale sette indigeni sono risultati positivi al covid-19 nel paese. In Brasile sono stati registrati 16.238 contagi e 823 morti.

Cina

L’8 aprile le autorità di Suifenhe, nella provincia settentrionale dell’Heilongjiang, vicino al confine con la Russia, hanno ordinato il confinamento dei 70mila abitanti della città. La misura è stata introdotta dopo che 65 persone rientrate dalla Russia sono risultate positive al tampone. Finora in Cina ci sono stati 82.883 contagi e 3.335 morti.

Bangladesh

Il 9 aprile il governo ha proclamato il confinamento totale del distretto di Cox’s Bazar, nel sudest del paese, dove quasi un milione di rohingya vivono nel più grande campo profughi del mondo. L’obiettivo è evitare la diffusione del covid-19 tra i profughi, provenienti dalla Birmania. Finora in Bangladesh ci sono stati 330 contagi e 21 morti.

Regno Unito

Nelle ultime ventiquattr’ore sono state registrate 938 vittime nel paese, che portano il totale a 7.097. È il bilancio giornaliero più alto dall’inizio dell’epidemia. Finora nel paese ci sono stati 61.487 contagi. Intanto, sono migliorate le condizioni del primo ministro Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva.

Germania

Al 6 aprile circa 650mila aziende hanno presentato richieste di cassa integrazione per i dipendenti a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia. Pochi giorni prima, il 27 marzo, il dato era ancora fermo a 470mila aziende. Finora nel paese ci sono stati 113.296 contagi e 2.349 morti.

Svizzera

L’8 aprile il governo ha prorogato le misure anticontagio al 26 aprile, ma la presidente della confederazione Simonetta Sommaruga ha assicurato che entro la fine del mese cominceranno a essere progressivamente allentate. Il piano non è stato ancora definito nel dettaglio perché dipenderà dall’andamento dei contagi, dei ricoveri in ospedale e dei decessi. La Svizzera è l’undicesimo paese al mondo per numero di contagi. Finora nel paese sono stati registrati 23.514 contagi e 913 morti.

Iran

L’8 aprile il presidente Hassan Rohani ha chiesto al Fondo monetario internazionale un prestito urgente da cinque miliardi di dollari per lottare contro la pandemia. Gli Stati Uniti sembrano però intenzionati a ricorrere al diritto di veto, sostenendo che Teheran potrebbe usare i fondi per scopi militari. Finora nel paese, uno dei più colpiti al mondo, ci sono stati 64.586 contagi e 3.993 morti.

Etiopia

Il primo ministro Abiy Ahmed ha proclamato l’8 aprile lo stato d’emergenza per cinque mesi per lottare contro l’epidemia. Non è ancora chiaro se questo porterà a misure di confinamento della popolazione. Nel paese sono stati registrati 56 contagi e due morti.

Liberia

L’8 aprile il presidente George Weah ha proclamato il confinamento della popolazione in varie regioni del paese, tra cui la capitale Monrovia. Una sola persona per nucleo familiare sarà autorizzata a uscire di casa una volta al giorno per comprare beni di prima necessità. Finora nel paese ci sono stati 31 contagi e tre morti.

Madagascar

L’8 aprile il presidente Andry Rajoelina ha affermato in diretta tv che un preparato a base di piante sarebbe in grado di sconfiggere il nuovo coronavirus. Rajoelina non ha chiarito il nome della pianta, ma ha aggiunto che è in corso una sperimentazione che “potrebbe cambiare il corso della storia mondiale”. Finora nel paese ci sono stati 93 contagi, senza vittime.