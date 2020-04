Le notizie di stamattina sul coronavirus

Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

Virus americano Sono più di 430mila i casi di coronavirus negli Usa. Lo stato di New York è il più colpito, con 4.571 decessi (Johns Hopkins Universitys). I ricercatori hanno intanto ricostruito che il virus è arrivato negli Stati Uniti, a metà febbraio, dall’Europa e non dalla Cina (Nyt). Corona-crisi Oggi saranno resi noti i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: erano state 10 milioni nelle sole ultime due settimane di marzo. Scontro L’Oms ha difeso la sua risposta alla pandemia e ha chiesto unità dopo che Donald Trump aveva minacciato di tagliare i fondi all’organismo, accusandolo di sino-centrismo (Politico). Nuova alba Dopo 76 giorni a Wuhan è finita la quarantena. La ripresa avverrà gradualmente (Guardian).

L’Eurogruppo ci riprova

Ultima chance Dopo che il primo round di negoziati si è chiuso con un nulla di fatto, l’Eurogruppo riprenderà oggi (Ansa). Francia e Germania spingono per trovare un’intesa, bloccata dalla contrarietà dell’Olanda che ha posto un veto di fatto all’utilizzo del Mes (Il Sole 24 Ore).

L’asse franco-tedesco si rinsalda (Repubblica).

Aut aut In un’intervista alla tedesca Bild, il premier italiano Giuseppe Conte chiede un ammorbidimento delle regole, altrimenti, dice, “l’Italia dovrà far fronte all’emergenza da sola” (Sky TG24). Intervistato dal Sole 24 Ore, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ribadisce che la creazione di debito pubblico è già prevista dai trattati. Solidarietà/1 Il presidente del parlamento europeo David Sassoli ha chiesto ai governi di cercare “nuove vie, straordinarie e condivise, di finanziamento” (Ansa). Solidarietà/2 Christine Lagarde, presidente della Bce, rinnova l’appello ai governi per trovare una risposta forte superando le diffidenze (Bloomberg). E in una lettera al Sole 24 Ore ribadisce che “servono politiche disegnate per famiglie e imprese”. Prospettive grigie Le due maggiori economie europee, Francia e Germania, si stanno avviando verso una recessione di dimensioni storiche (Ft). Le stime della Banca di Francia prevedono un calo del 6 per cento del pil francese nel primo trimestre dell’anno (Politico). Secondo Goldman Sachs, quest’anno il pil dell’Italia potrebbe crollare del -11,6 per cento e quello dell’Europa del -9 per cento (Il Sole 24 Ore). Per Moody’s il pil dell’Eurozona si contrarrà del 2,2 per cento nel 2020 (Agi). A marzo l’Ocse segnala un forte rallentamento dell’economia italiana e, in generale, europea (Reuters).

Per la World Trade Organisation la pandemia è la crisi peggiore dalla Grande Depressione (Guardian).

Pandemia europea

Le condizioni del premier britannico migliorano, ma Boris Johnson rimane in terapia intensiva (Bbc). In una giornata nera, nel Regno Unito 938 persone sono morte per coronavirus, per un totale di 7.097 vittime (Guardian). In Francia si contano 541 decessi nell’ultimo giorno (France24). Il numero delle vittime in Spagna è aumentato leggermente (+757) dopo alcuni giorni di calo (El País).

Risposta italiana

Appello per la ripartenza Le associazioni di Confindustria di Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna hanno sottoscritto un cronoprogramma indirizzato al governo per coordinare la riapertura delle attività produttive, altrimenti “il motore del paese rischia di spegnersi” (Il Sole 24 Ore). Oggi l’Istat pubblicherà i dati sulla produzione industriale a febbraio.

Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda: “Per ripartire serve una visione” (Corriere).

Intervistato dal Corriere, Silvio Berlusconi boccia il governo, che conserverebbe un atteggiamento “più punitivo che premiante” nei confronti delle imprese.

Cari soci “Riapertura graduale e in sicurezza dei nostri luoghi di lavoro”, ha scritto John Elkann, presidente e ad di Exor, in una lettera agli azionisti, promettendo di uscire dalla crisi più forti di prima (Repubblica). Cura Italia Questa mattina è previsto il voto di fiducia in senato sul testo decreto Cura Italia (Agi). Il provvedimento prevede misure a sostegno dei genitori lavoratori, la sospensione di rate e mutui per cassa integrati o chi perde fatturato (Il Sole 24 Ore). È stato raggiunto un accordo tra Inps e l’Associazione bancaria italiana per semplificare e velocizzare l’accredito della Cig previsto dal decreto (Il Messaggero). In calo Continua l’andamento discendente della curva epidemica al +2,8 per cento (in calo anche se lunedì segnava +2,2 per cento). Secondo l’ultimo bilancio della Protezione civile, i nuovi casi sono 3.836 e le vittime 542. Diminuiscono i ricoveri e le presenze in terapia intensiva. In un solo giorno sono state registrate 2.099 guarigioni. Attualmente 95.262 persone risultano positive, per un totale di 139.422 casi (Il Sole 24 Ore).

Di quali informazioni abbiamo bisogno sull’epidemia (Wired).

Porti chiusi Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che l’emergenza coronavirus rende impossibile garantire porti sicuri in Italia per il salvataggio marittimo. Le stesse decisioni riguardano anche le navi da crociera e passeggeri battenti bandiera straniera (Agi; Guardian). Fascicoli aperti La procura di Bergamo ha aperto un’indagine per epidemia colposa contro ignoti per far luce sulla gestione dei primi casi di coronavirus all’ospedale di Alzano Lombardo (Repubblica). “Collaboreremo, ma la sanità è di responsabilità della regione”, ha risposto il sindaco di Milano Beppe Sala riguardo alla commissione istituita per chiarire come il Pio Albergo Trivulzio ha risposto all’emergenza (SkyTg24).

Orizzonti

Whatever it takes Come riportano i verbali dell’ultima riunione del 15 marzo, la Fed stabiliva di mantenere i tassi di interesse vicino allo zero attualmente e anche nell’immediato futuro per mitigare gli effetti del coronavirus sull’economia (Cnbc).

Media & tech

Tracciati La ministra per l’innovazione Paola Pisano ha illustrato alla camera i risultati degli studi su un’app per il tracciamento dei contatti nell’emergenza coronavirus. Tra i criteri da rispettare, la volontarietà (Repubblica). Bruxelles ha chiesto agli stati membri di delineare entro il 15 aprile gli strumenti per allineare le varie app nazionali (TechCrunch).

Sport

Addio L’ex mezzofondista Donato Stabia è morto per coronavirus dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva. Aveva 56 anni. Si era classificato in finale per due volte alle Olimpiadi (Corriere). Show finito La Federazione italiana pallavolo ha stabilito la chiusura di tutti i campionati di ogni serie e categoria per l’emergenza coronavirus (Gazzetta).