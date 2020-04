Il pilota adolescente che porta gli aiuti agli ospedali americani

“TJ Kim non può giocare a Lacrosse per via del lockdown. E non può guidare la macchina da solo perché ha solo 16 anni. Ma può pilotare un aereo”. L’Associated Press racconta la storia di un ragazzo della Virginia, negli Stati Uniti, che da quando è cominciata l’emergenza covid-19 usa le sue lezioni di volo per consegnare forniture agli ospedali delle zone rurali, di cui cui c’è disperato bisogno in questo momento.