Le notizie di stamattina sul coronavirus

L’Eurogruppo ha trovato un’intesa sulle misure da mettere in campo per contrastare l’emergenza Coronavirus. Un pacchetto da oltre 500 miliardi di euro che prevede un accesso senza condizioni al Mes per quanto riguarda le spese sanitarie, liquidità alle imprese garantite dalla Banca europea per gli investimenti e un fondo comune di assicurazione per l’occupazione (Il Sole 24 Ore). Non viene fatto invece accenno agli Eurobond, osteggiati da Olanda e Germania, ma ci si impegna a realizzare un Recovery Fund per sostenere la ripresa, su cui dovrà lavorare il Consiglio europeo della prossima settimana (La Stampa).

Sforzo aggiuntivo Il governo francese ha raddoppiato il suo impegno economico contro la crisi portandolo a 100 miliardi di euro (Le Figaro) viste anche le pessime previsioni di crescita per il 2020 che segnalano un Pil in caduta del 6% e un deficit in crescita al 7,6% (France24).

Orizzonte oscuro Le nuove previsioni di Moody’s parlano di un calo del Pil italiano nel 2020 del 2,7%, seguito da un rimbalzo del 2,1% nel 2021. La frenata della Germania sarebbe ancora peggiore, con un -3% per quest’anno (RaiNews 24). Già a febbraio il calo della produzione industriale italiana è stato dell’1,2% rispetto a gennaio, del 2,4% su base annua (Agi).

Conseguenze imprevedibili Nei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Bce si giustifica il nuovo piano di acquisto da 750 miliardi di bond per fronteggiare una situazione senza precedenti (Ansa).