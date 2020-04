L’accordo tra Opec e Russia non basta a far risalire il prezzo del petrolio

I membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e la Russia hanno raggiunto un accordo per ridurre temporaneamente la produzione e fermare il crollo dei prezzi che nelle ultime settimane ha portato il valore del greggio ai livelli più bassi degli ultimi 18 anni.

All’inizio di marzo, quando le limitazioni ai trasporti e alle attività produttive imposte da molti paesi per fermare la diffusione del Covid-19 avevano fatto crollare la domanda di combustibile, l’Opec e la Russia non erano riuscite ad accordarsi per tagliare la produzione in modo da stabilizzare i prezzi. L’Arabia Saudita ha addirittura deciso di aumentare le esportazioni e offrire degli sconti per mettere pressione a Mosca.

Dall’inizio della pandemia il valore del petrolio Brent è passato da quasi 70 dollari al barile a meno di 30, gettando l’industria petrolifera globale in quella che molti considerano la crisi più grave della sua storia. Il presidente statunitense Donald Trump aveva minacciato di imporre sanzioni sull’Arabia Saudita se non avesse ridotto le esportazioni.

In base all’accordo raggiunto il 9 aprile l’Opec e la Russia dovrebbero tagliare la produzione di circa 10 milioni di barili al giorno, cioè il 10 per cento della produzione globale. Metà della cifra dovrebbe essere coperta da Russia e Arabia saudita. Agli altri paesi esportatori è stato chiesto di contribuire con 5 milioni di barili al giorno.

Alla notizia che l’accordo era vicino i prezzi hanno avuto un’impennata, ma sono tornati a calare quando i dettagli sono stati resi noti. Molti analisti ritengono che la riduzione non sarà sufficiente a compensare il crollo della domanda mondiale, che è già calata del 30 per cento. Gli oleodotti e gli impianti di stoccaggio sono pieni di petrolio che non trova acquirenti. Secondo un rapporto della Goldman Sachs i prezzi sono comunque destinati a scendere sotto la soglia dei 20 dollari al barile.