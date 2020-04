I nativi americani sono tra i più colpiti dal virus

Uno dei gruppi più colpiti negli Stati Uniti è quello dei nativi americani. Il New York Times descrive la situazione nella Nazione Navajo, un’area di circa 70mila chilometri quadrati a cavallo tra Arizona, New Mexico e Utah, dove vivono 150mila nativi. Secondo i dati aggiornati all’8 aprile, il virus ha causato la morte di almeno venti persone nell’area, quattro in più che nell’intero New Mexico, che conta due milioni di abitanti.

Le autorità della Nazione Navajo sostengono che il virus si è diffuso a partire da una funzione evangelica il 7 marzo, e prevedono che i contagi e i morti continueranno a crescere almeno per un mese. Per rispondere all’emergenza il dipartimento della sanità dei nativi sta mettendo in piedi ospedali da campo. La polizia ha organizzato posti di blocco e imposto il coprifuoco, con pene di 30 giorni di carcere per chi non lo rispetta.