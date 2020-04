Le ultime notizie sul coronavirus nel mondo

Il bilancio dell’epidemia nel mondo è salito a 1.612.646 contagi e 96.787 vittime.

Unione europea

Il 9 aprile i ministri delle finanze dei paesi membri hanno raggiunto un accordo sulle misure economiche per affrontare l’emergenza coronavirus. Il meccanismo europeo di stabilità (Mes) dovrebbe garantire 240 miliardi di euro di prestiti agli stati, sono previsti un fondo di garanzia da duecento miliardi per le aziende e un fondo fino a cento miliardi per pagare la cassa integrazione. Non è stato invece raggiunto un accordo sui coronabond.

Francia

Il governo ha annunciato il 9 aprile che il piano d’emergenza contro la pandemia passerà da 45 a cento miliardi di euro. Parigi prevede per il 2020 una crescita del debito pubblico al 112 per cento del pil e del deficit al 7,6 per cento. Finora nel paese ci sono stati 118.785 contagi e 12.210 morti.

Grecia

Il 9 aprile le autorità locali hanno messo in quarantena il campo rom di Nea Smyrnī, vicino a Larissa, dopo che sono emersi alcuni casi di contagio. Finora nel paese ci sono stati 1.955 contagi e 87 morti.

Turchia

Il governo ha annunciato il 9 aprile che gli spostamenti delle persone positive al tampone e dei loro familiari saranno monitorati grazie a un’app per smartphone. Sono previste sanzioni per chi non rispetterà l’sms d’avvertimento inviato nel caso di abbandono della propria abitazione. Finora nel paese ci sono stati 42.282 casi e 908 morti.

Stati Uniti

Lo stato di New York ha raggiunto i 159.937 contagi, più di qualunque paese al mondo al di fuori degli Stati Uniti. Complessivamente nel paese ci sono stati 466.299 contagi e 16.478 morti. Intanto, nell’ultima settimana 6,6 milioni di persone hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, portando il totale delle ultime tre settimane a più di 16 milioni. La Fed, la banca centrale statunitense, ha annunciato 2.300 miliardi di dollari di nuovi prestiti per sostenere l’economia. Le autorità statunitensi hanno espulso più di 6.300 migranti al confine messicano sfruttando delle procedure speciali introdotte per l’emergenza coronavirus.

Canada

Il 9 aprile il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato che probabilmente l’emergenza durerà almeno un anno. Secondo le autorità sanitarie, il covid-19 potrebbe causare tra 11mila e 22mila vittime. Intanto, il tasso di disoccupazione è salito al 7,8 per cento, 2,2 punti in più rispetto a febbraio. Finora nel paese sono stati registrati 20.765 contagi e 526 morti.

Messico

L’arcidiocesi di Acapulco ha stabilito il 9 aprile che i fedeli potranno confessarsi senza scendere dalla propria automobile, per evitare il contagio. Finora nel paese ci sono stati 3.441 contagi e 194 morti.

Ecuador

Il 9 aprile un centinaio di detenuti in sei prigioni del paese hanno cominciato a costruire delle bare per le vittime del covid-19. Le bare, realizzate con il legno sequestrato ai trafficanti, saranno consegnate a Guayaquil, la città più colpita dall’epidemia nel paese. Finora in Ecuador sono stati registrati 4.965 contagi e 272 morti.

Cile

Il ministro della salute Jaime Mañalich ha annunciato il 9 aprile che a partire dalla prossima settimana le persone guarite dal covid-19 riceveranno un certificato per poter circolare nonostante le misure di confinamento. Intanto, due aziende locali hanno avviato la produzione di mascherine che contengono nanoparticelle di rame. Il metallo è noto per le sue proprietà antisettiche, efficaci contro batteri, virus e funghi. Finora nel paese ci sono stati 5.974 contagi e 57 morti.

Yemen

Un primo caso di contagio è stato registrato il 10 aprile nella provincia di Hadramawt, nel sud del paese, controllata dalle forze governative. Secondo le Nazioni Unite, 24 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari a causa del conflitto in corso dal 2015.

Sudafrica

Il 9 aprile il presidente Cyril Ramaphosa ha prorogato di due settimane le misure di confinamento della popolazione. Le restrizioni hanno permesso di ridurre il tasso giornaliero di nuovi contagi dal 42 al 4 per cento. Finora nel paese ci sono stati 1.934 contagi e 18 morti.

Zambia

Il 9 aprile l’autorità di controllo dell’informazione ha ritirato la licenza a Prime Television, la principale emittente privata del paese e unica voce critica nei confronti del governo. L’emittente aveva rifiutato di trasmettere degli spot gratuiti governativi sull’epidemia. Finora nel paese ci sono stati 39 contagi, senza vittime.

Animali

L’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) ha emesso delle linee guida per ridurre al minimo i contatti tra gli esseri umani e i gorilla di montagna, una specie a rischio che vive nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo, del Ruanda e dell’Uganda. È stato anche deciso di chiudere al pubblico le riserve africane che ospitano altri grandi primati, tra cui gli oranghi. L’obiettivo è proteggere gli animali da un possibile contagio di covid-19.