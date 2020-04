Anche Singapore si rassegna all’isolamento

Nuovi casi di covid-19 a Singapore, giorno per giorno. In azzurro chiaro i contagi locali, in blu quelli arrivati dall’estero.

“Nemmeno Singapore è riuscita a evitare l’isolamento”, scrive l’Economist. Il 7 aprile il governo della città-stato asiatica è stato costretto a imporre misure più rigide per limitare la diffusione del covid-19. I cittadini potranno uscire di casa solo per comprare cibo e medicine e per fare attività fisica. I trasgressori rischiano fino a sei mesi di prigione. Ventimila lavoratori immigrati sono stati confinati nei loro dormitori. Negozi e ristoranti saranno chiusi. Le misure resteranno in vigore almeno un mese. Finora Singapore era stata indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità come un caso di successo nella lotta al coronavirus. Era stata tra i primi paesi a reagire, adottando una strategia di contenimento basata sull’identificazione, sul tracciamento e sull’isolamento dei contagiati, e permettendo a tutti gli altri di portare avanti una vita quasi normale. Questa strategia era riuscita a fermare la diffusione dei contagi legati al focolaio di Wuhan. Ma quando molti cittadini di Singapore hanno cominciato a ritornare dall’estero per sfuggire alle limitazioni imposte altrove, sempre più casi sono sfuggiti alla rete, scrive l’Economist. Se all’inizio la maggior parte dei malati era stata infettata fuori dal paese, ora i contagi avvengono soprattutto localmente. Particolarmente colpiti, e sottoposti a quarantena, sono alcuni dormitori dove vivono i lavoratori stranieri in gravi condizioni di sovraffollamento.