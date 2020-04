Le strade di Teheran sono deserte

Un video del New Yorker mostra i quartieri di Teheran, la capitale dell’Iran, deserti a causa delle misure imposte dal governo di Hassan Rohani per contenere l’epidemia di nuovo coronavirus. Nonostante nel paese i contagi non siano ancora calati drasticamente Rohani ha annunciato che già domani, 11 aprile, nel paese riprenderanno alcune attività che non presentano rischi per la salute delle persone. La preoccupazione è che l’economia, già duramente colpita dalle sanzioni internazionali, subisca danni irreparabili.

L’Iran è stato uno dei primi paesi dove si è diffuso il contagio, e quello più duramente colpito in Medio Oriente. Al 10 aprile 2020 nel paese si registrano più di 68mila contagi e 4.232 morti.